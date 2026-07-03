El actor Fernando Kliche muere a los 71 años

El actor chileno uruguayo Fernando Kliche murió este viernes a los 71 años.

A través de Instagram, ChileActores confirmó el deceso del intérprete, sin detallar en las causas del fallecimiento. "Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida", informaron en un comunicado.

Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, el artista -que había estudiado medicina veterinaria en Inglaterra- llegó a Chile a los 25 años para visitar a su padre, Walter Kliche, galán de la teleserie "La Madrastra".

Sin embargo, su breve paso por suelo nacional terminó siendo una estadía permanente, debutando en la producción de Canal 13 "Casagrande".

Posteriormente, destacó por otros títulos de la estación como "La Intrusa,Marrón Glacé" y "Lola". Más tarde, sumó a su carrera su participación en "Teatro en Chilevisión", el trabajo en diversas obras teatrales, producciones de TVN y la serie de Netflix "Baby Bandito".

"Una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán él "ponía en práctica la galanura". Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy", agregaron en el posteo.