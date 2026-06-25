El Presidente José Antonio Kast tuvo este jueves un cuestionable intercambio con un niño, al que habló en tono de represión luego de ser insultado por su madre.

El incidente ocurrió durante su ingreso al Centro Cultural Liquen, en la comuna de Villarrica (Región de La Araucanía): el Mandatario se acercó a saludar a un grupo de personas que estaban junto a una reja y, cuando una mujer que estaba junto a su hijo lo increpó llamándolo "nazi", le acercó la mano, pero ella no la estrechó.

Con visible molestia, el Jefe de Estado reaccionó hablándole al niño, apuntándolo hacia abajo con el dedo índice: "Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, que su mamá no lo use a usted", le señaló de un modo imperativo al menor. Luego se dirigió a la mujer y le exigió: "Y usted no use al niño en una situación como ésta".

Seguidamente cruzó palabras duras con un hombre que también lo estaba increpando -entre otras cosas- por su intercambio con el hijo de la mujer.

Tras el incidente, personal de la escolta presidencial sacó a la manifestante del lugar. El Gobierno Regional informó que fue sometida a un control de identidad.

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