Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo presentó su nueva camiseta: "De punta en blanco"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Hoy nace un nuevo capítulo", expresaron desde la marca.

[VIDEO] Colo Colo presentó su nueva camiseta:
Colo Colo y la marca que viste al cuadro albo presentó este martes la camiseta que usará el equipo tanto en su rama masculina como en su rama femenina durante la temporada 2026.

"Un nuevo año, una nueva oportunidad para vestirse de Punta en Blanco", manifestó la marca alemana Adidas en sus redes sociales junto a un video donde se ven Javier Correa y Claudio Aquino.

"De norte a sur, el ritual Colocolino vibra en cada rincón. Hoy nace un nuevo capítulo", se añade en la lectura.

