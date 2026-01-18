Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Javier Correa marcó el empate de Colo Colo ante Alianza con potente remate

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero argentino anotó tras buena jugada de Cristián Zavala.

[VIDEO] Javier Correa marcó el empate de Colo Colo ante Alianza con potente remate
Colo Colo encontró la igualdad transitoria ante Alianza Lima luego de un golazo del delantero argentino Javier Correa, quien logró el primer tanto de los albos en 2026.

El trasandino cazó un centro de Cristián Zavala y con potente disparo dejó sin opciones al portero del cuadro peruano.

Mira acá el gol

