[VIDEOS] Goles eternos: La iniciativa de Colo Colo para recrear anotaciones históricas con IA

Colo Colo a través de sus redes sociales creó la iniciativa "Goles eternos". que consiste en recrear históricos tantos del "Cacique" con inteligencia artificial y relatados por hinchas.

"Gracias a sus relatos y al uso de la IA, recreamos los goles más icónicos del pasado, transformando la memoria en legado para todos los colocolinos", publicaron en su cuenta de X.