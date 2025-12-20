Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEOS] Goles eternos: La iniciativa de Colo Colo para recrear anotaciones históricas con IA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las imágenes van en conjunto al relato de hinchas del "Cacique".

[VIDEOS] Goles eternos: La iniciativa de Colo Colo para recrear anotaciones históricas con IA
Colo Colo a través de sus redes sociales creó la iniciativa "Goles eternos". que consiste en recrear históricos tantos del "Cacique" con inteligencia artificial y relatados por hinchas.

"Gracias a sus relatos y al uso de la IA, recreamos los goles más icónicos del pasado, transformando la memoria en legado para todos los colocolinos", publicaron en su cuenta de X.

