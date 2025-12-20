El cortejo fúnebre de Paul Valenzuela -bombero de 36 años que falleció tras un derrumbe mientras combatía un incendio el jueves en Santiago- pasó por los alrededores de La Moneda este sábado.

Valenzuela, de 36 años, era ayudante primero de la Sexta Compañía "Salvadores y guardia de propiedad" del cuerpo de Bomberos de Santiago, institución a la que pertenecía como voluntario desde 2017.

A su velorio asistió el Presidente Gabriel Boric, que decretó duelo oficial en el país para "honrar y expresar nuestros respetos a la memoria" del bombero.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, detalló: "Estamos en el cuartel general para preparar el funeral de mañana, estamos muy consternados por lo sucedido y estamos muy preocupados por la familia de Paul, que es nuestra prioridad hoy". Huerta agregó que es "lo peor que les puede pasar como institución".

