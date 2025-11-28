Conmebol ratificó a "Chiqui" Tapia como su representante en la FIFA

Este viernes, la Conmebol ratificó a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del fútbol argentino, como el representante de la Confederación Sudamericana ante el Consejo de la FIFA.

En escuetos comunicados, tanto Conmebol como la AFA informaron que la decisión se dio de forma unánime en el Congreso Extraordinario realizado durante esta jornada en Lima, Perú.

La elección de "Chiqui" Tapia se dio en medio de un enorme escándalo en Argentina en torno a su gestión, con graves acusaciones sobre el manejo del balompié trasandino.

Dentro de los dardos están una presunta manipulación de documentos para castigar a Estudiantes de La Plata, luego de haber dado la espalda en el pasillo a un Rosario Central nombrado con polémica como monarca tras inventar improvisadamente el título de "campeón de liga" cuando la fase regular del Clausura ya había acabado.