¿Cuándo y dónde ver los sorteos de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana?

En Conmebol ya comienzan a definir lo que será un nuevo año de competiciones internacionales, es por eso que este jueves 18 de diciembre se realizarán los sorteos para las fases previas de la Copa Libertadores y la Sudamericana de 2026.

Para esta instancia, no estarán presentes Coquimbo Unido y tampoco Universidad Católica debido a que aseguraron su presencia directa en la fase de grupos. Por ende, solo O'Higgins y Huachipato estarán expectantes a saber su destino en el torneo de mayor prestigio.

En tanto, la Sudamericana tendrá que definir los cruces entre sí de Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. Tras enfrentarse en el partido único, solo dos podrán representar al país en la fase de grupos que tendrá el certamen.

El sorteo se celebrará a partir de las 12:00 horas de Chile (15:00 GMT) y lo podrás ver en vivo a través del canal oficial de Conmebol, mientras que todos los detalles podrás revisarlos en el seguimiento que dará el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.