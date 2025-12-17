Equipos chilenos conocerán a sus rivales en la fase previa de la Libertadores y Sudamericana

El camino de los equipos chilenos internacionalmente se conocerá a partir de este jueves, ya que la sede de Conmebol en Luque albergará el sorteo de las fases preliminares para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026 a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) de nuestro país.

En el caso del torneo más prestigioso a nivel continental, son O'Higgins con Huachipato los que estarán atentos luego de que Coquimbo Unido junto a Universidad Católica entrasen directo en su condición como campeón y subcampeón, respectivamente.

Los vigentes campeones de la Copa Chile están en el bolillero 1 de la fase 2, por lo que deberá enfrentar a un equipo del bolillero 2. Si bien allí se encuentran los rancagüinos, al ser del mismo país no figura como un posible rival a diferencia de clubes como Liverpool de Uruguay, Carabobo de Venezuela y el resto de puestos por definirse.

Por el lado de la Sudamericana, el sorteo definirá cruces exclusivamente entre equipos del mismo país. Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal se enfrentarán en llaves de eliminación directa a partido único, con localías por definir, donde solo dos de ellos lograrán avanzar a la fase de grupos del certamen continental.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Conmebol, mientras que todos los cruces, emparejamientos y reacciones de los equipos chilenos estarán disponibles en el Minuto a Minuto y la cobertura de Cooperativa.cl.