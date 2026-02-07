Deportes Temuco y Santiago Wanderers celebraron en la Copa Chile

Deportes Temuco y Santiago Wanderers abrieron la jornada sabatina de la Copa Chile 2026 con sendos triunfos ante Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe, respectivamente.

En el Estadio "Germán Becker", el cuadro de La Araucanía se impuso por 2-1 luego de una postrera reacción.

Esto, porque Puerto Montt se puso en ventaja a los 80' gracias a Gabriel Castillo, pero el "Pije" reaccionó y con goles de Nicolás Rivera (86') y César Huanca (90') se quedó con la victoria para llegar a cuatro puntos y dejar con uno al elenco de los delfines en un grupo que comparten Deportes Concepción y Huachipato.

En el Estadio "Elías Figueroa", en tanto, Santiago Wanderers fue ampliamente superior al elenco del Aconcagua y llegó a ponerse 3-0 con goles de Marcos Camarda (37'), Roberto Silva (45+4') y Jorge Luna (47'). Descontó Bruno Vides (75').

Con este resultado, el Decano sumó sus primeros tres puntos e igualó a San Felipe en el liderato a la espera de que inicien su participación Universidad de Chile y Unión La Calera.