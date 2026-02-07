Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

La Pintana: Gran incendio afecta a laboratorio de la Universidad de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al lugar ya llegó personal de Bomberos para combatir la emergencia.

 Cedida
Un incendio afecta la noche de este sábado al edificio de la Facultad de ciencias veterinarias y agronomía de la Universidad de Chile, ubicado en la capitalina comuna de La Pintana.

En desarrollo.

