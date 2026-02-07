Tópicos: País | Policial | Incendios
La Pintana: Gran incendio afecta a laboratorio de la Universidad de Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Al lugar ya llegó personal de Bomberos para combatir la emergencia.
Al lugar ya llegó personal de Bomberos para combatir la emergencia.
Un incendio afecta la noche de este sábado al edificio de la Facultad de ciencias veterinarias y agronomía de la Universidad de Chile, ubicado en la capitalina comuna de La Pintana.
Al lugar ya llegó personal de Bomberos para combatir la emergencia.
En desarrollo.