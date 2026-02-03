Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Barcelona eliminó a Albacete y se instaló en semifinales de la Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El próximo rival de los catalanes se definirá por sorteo el viernes 6 de febrero.

Barcelona eliminó a Albacete y se instaló en semifinales de la Copa del Rey
FC Barcelona derrotó por 2-1 a Albacete, equipo de la Segunda División de España, y se metió en semifinales de la Copa del Rey.

Para el equipo de Hansi Flick anotaron Lamine Yamal (39') y Ronald Araújo (56'), mientras que para el local descontó Javier Moreno (87').

Barcelona es campeón defensor del título, tras haber ganado la final de la temporada pasada a Real Madrid. El objetivo es repetir y conseguir su Copa del Rey número 33 en el historial de la competencia.

El próximo rival de Barcelona en la Copa del Rey se definirá por sorteo, que se realizará el viernes 6 de febrero.

La ida se semifinales se disputará la próxima semana, mientras que la revancha está pactada para la primera semana de marzo.

