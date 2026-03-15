Garin, Barrios y Jarry conocieron a sus rivales para la qualy del Masters de Miami

Los chilenos Cristian Garin (90° en el ranking ATP), Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (154°) conocieron este domingo a sus rivales para la qualy del Masters 1.000 de Miami.

Garin, quien recibió una invitación de la organización (wild card), enfrentará al canadiense Liam Draxl (147°).

Barrios, por su parte, enfrentará a Nishesh Basavareddy (198°), joven promesa local de 20 años.

Finalmente, Jarry enfrentará al italiano Mattia Bellucci (94°), quien fue finalista del Challenger de Punta Cana.

El objetivo es meterse en el cuadro principal del torneo, que tiene asegurada la presencia de Alejandro Tabilo (40°).

La programación de estos partidos aún debe ser definida por la organización del Masters de Miami.