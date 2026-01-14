¡Batacazo! Albacete agudizó la crisis de Real Madrid tras eliminarlo en la Copa del Rey

Albacete, equipo de la segunda división española, dio el batacazo en los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles al eliminar al poderoso Real Madrid y agudizar su crisis, con un exigido triunfo por 3-2 en el Estadio "Carlos Belmonte".

El cuadro merengue venía de sufrir la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y el despido de Xabi Alonso, y en esta jornada sufrió otro durísimo golpe, en el primer partido con Alvaro Arbeloa como entrenador.

El rendimiento de los blancos fue irregular y partió abajo en el marcador, con el gol de Javi Villar (42'), pero el joven argentino Franco Mastantuono logró empatarlo antes del descanso (45+3').

En la segunda parte, Jefte Betancor devolvió la ventaja a Albacete (82'), pero Gonzalo García encendió las emociones del encuentro y lo empató en los descuentos (90+1').

Cuando parecía que el partido se extendería hasta la prórroga, llegó el último golpe, nuevamente de Betancor, para desatar la euforia local y la desazón del gigante español (90+4').

Con la eliminación, Real Madrid solo tiene por delante dos competencias en lo que queda de temporada: La Liga de España, en donde marcha segundo con 45 puntos, a cuatro del líder BarcelonaM; y la Champions League, ocupando el séptimo lugar en la fase de liga.

El próximo desafío de los merengues será este fin de semana ante Levante, el sábado a las 10:00 horas (13:00 GMT), mientras que la otra semana recibirá a Mónaco, en la séptima fecha de la Champions.