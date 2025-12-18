Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó en la Copa del Rey con triunfo sobre Murcia

Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó en la Copa del Rey con un batallado triunfo por 2-0 sobre Real Murcia, de la tercera división española.

Tras un trabado comienzo, las acciones comenzaron a abrirse para Betis tras una mano de Alberto González dentro del área, que Juan Camilo Hernández transformó en gol a los 30' para sentenciar la ventaja antes del descanso.

En el complemento las acciones siguieron por la línea de la disputa en mitad de cancha, pero el equipo del chileno se las arregló para sostener la diferencia y aumentar el marcador a los 87' con un autogol de Diego Piñeiro.

Ahora, Real Betis deberá esperar el sorteo para conocer a su rival en la próxima ronda, mientras que por La Liga enfrentará a Getafe el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) en la jornada 17.