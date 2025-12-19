Peñalolén: Encuentran cadáver de hombre ejecutado y maniatado en sitio eriazo

Una pareja que paseaba por un sitio eriazo colindante con un cerro en el área de Diagonal Las Torres, en la comuna capitalina de Peñalolén, descubrió el cuerpo de un hombre que se encontraba con sus extremidades superiores e inferiores amarradas y presentaba dos impactos de proyectil en su cráneo.

Tras la denuncia inmediata, personal de Carabineros acordonó el perímetro para resguardar las evidencias en el sitio del suceso.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trataría de una ejecución perpetrada en el mismo lugar o el abandono de un cuerpo previamente ultimado.

Debido al hallazgo de evidencia balística en los alrededores del cadáver, los investigadores no descartan que la víctima haya sido trasladada con vida hasta ese punto apartado para ser ejecutada.

Asimismo, se indaga la presencia de un vehículo que habría transitado por el sector en horas recientes y que podría estar vinculado directamente con el crimen.

"Se trata de un hallazgo de cadáver el cual se mantiene con sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, y tiene evidencia de impactos balísticos", confirmó el mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43ª Comisaría de Peñalolén.

El oficial agregó que Carabineros inició de inmediato el empadronamiento de posibles testigos, aunque todavía no se cuenta con relatos directos del momento del ataque.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI, en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se constituyeron en el lugar para liderar la investigación científica.