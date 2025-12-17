Real Madrid avanzó de la mano de Mbappé a octavos de final de la Copa del Rey

Real Madrid, con Kylian Mbappé como figura, avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer por 2-3 a CF Talavera, equipo de la tercera división en el fútbol español.

El equipo dirigido por Xabi Alonso encontró la ventaja inicial en el tramo final del primer tiempo, con el ariete francés como protagonista.

En el minuto 41, Mbappé abrió el marcador con un lanzamiento penal; y antes del descanso, desbordó hasta línea de fondo y en pase rasante provocó un autogol de Manuel Farrando (45+1').

En la segunda parte, el modesto equipo local no bajó los brazos y encendió el partido con el descuento de Nahuel Arroyo (80').

Real Madrid despertó con el descuento de Talavera y estiró la ventaja, con el segundo gol de Mbappé, tras asistencia de su compatriota Aurelien Tchouameni (88').

Finalmente, Talavera se despidió del torneo con otro gol de honor, anotado por Gonzalo Di Renzo (90+1').

El próximo rival de Real Madrid en octavos de final se decidirá por sorteo, que realizará la Real Federación Española de Fútbol el miércoles 7 de enero.