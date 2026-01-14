Prensa criticó a Maripán por gol que hizo debutante de 16 años con su primer toque

Fue una jornada de dulce y agraz para Guillermo Maripán en Italia. Si bien Torino logró una sufrida victoria por 3-2 sobre Roma y aseguró su boleto a los cuartos de final de la Copa Italia, el zaguero nacional se llenó de cuestionamientos por parte de la prensa local debido a su desempeño en los minutos finales.

El seleccionado chileno ingresó al campo de juego al minuto 70. Sin embargo, su actuación quedó marcada por la jugada del minuto 82, cuando Antonio Arena, un joven australiano debutante de solo 16 años, le ganó la posición para marcar el empate parcial 2-2. Esta acción desató los reproches de los medios especializados.

El portal partidario Torino Granata fue uno de los más severos y lo calificó con nota cinco. "A diferencia de su compañero Ardian Ismajli, su experiencia no le sirvió de nada ante Antonio Arena. En el centro de Wesley fue engañado por el joven y debutante en la Serie A, que cabeceó el balón hacia la red", analizaron.

Por su parte, Eurosport mantuvo la línea crítica y apuntó que el defensor "deja que Arena le dé un cabezazo, haciendo historia en la portería equivocada". En tanto, Tifo Granata aseguró que el central "se quedó dormido marcando a Arena", mientras que Tutto Mercato Web sentenció que el chileno "pierde completamente el control de Arena en el gol del 2-2".

Pese al mal trago personal del formado en Universidad Católica, el cuadro granate logró avanzar de ronda. En la fase de los ocho mejores, programada para inicios de febrero, Torino tendrá un duro desafío cuando enfrente al actual líder de la Serie A, Inter de Milán.