Colo Colo cayó ante Santa Fe y quedó con un pie fuera de la Libertadores Femenina

Colo Colo sufrió un duro golpe en la Copa Libertadores Femenina al caer este domingo por 2-1 ante Independiente Santa Fe, de Colombia, en un resultado que deja al cuadro chileno con escasas opciones de seguir con vida en el torneo continental que se desarrolla en Quito, Ecuador.

Mariana Zamorano avisó le avisó al cuadro albo a los 24 minutos al vencer a Ryan Torrero, pero el VAR determinó que hubo una mano en el inicio de la jugada lo que terminó con la anulación del gol.

Tras ese susto, el elenco de Tatiene Silvera reaccionó y en el segundo tiempo, Anais Cifuentes marcó la apertura de la cuenta para encender la ilusión alba.

No obstante, la misma Zamorano se erigió como figura al anotar un doblete (64' y 90+3') para sellar la victoria del elenco de Bogotá.

Con este resultado, Colo Colo se queda sin puntos en dos partidos y depende de una serie de resultados para tener alguna opción dado que necesita que Caracas le gane a Corinthians este mismo domingo, y que las brasileñas pierdan en la última fecha con Independiente de Santa Fe y las albas ganen al elenco venezolano. Cualquier otra combinación las elimina de la Copa Libertadores.