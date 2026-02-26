Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Con O'Higgins protagonista: Las llaves de la tercera fase de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa los cruces que definirán a los últimos clasificados a la fase grupal.

Esta semana se completó la segunda fase de la Copa Libertadores, quedando definidos los cruces de la tercera ronda, con un equipo chileno protagonista: O'Higgins de Rancagua.

El cuadro celeste ganó su llave ante Bahía de Brasil en los penales y enfrentará a Deportes Tolima/Deportivo Táchira por un cupo en la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Conmebol.

El otro equipo chileno que estaba en competencia, Huachipato, perdió ante Carababo.

La tercera fase de la Copa Libertadores se disputará entre el 3 y el 12 de marzo.

Revisa las llaves a continuación:

  • Juventud de Las Piedras (URU) vs. Independiente Medellín (COL)
  • Deportivo Táchira/Deportes Tolima vs. O'Higgins (CHI)
  • Sporting Cristal (PER) vs. Carabobo (VEN)
  • Barcelona SC (ECU) vs. Botafogo (BRA)

