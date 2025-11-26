Locura copera en Río: Hinchas de Flamengo ingresaron al bus del plantel
El "Mengao" viaja este miércoles a Perú para la final con Palmeiras.
Un insólito registro fue captado este miércoles en medio del viaje del plantel de Flamengo a Perú, donde este sábado 29 de noviembre disputará la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima frente a Palmeiras.
En el video se aprecia como varios hinchas colmaron las calles en Río de Janeiro para despedir al equipo, donde incluso algunos llegaron a trepar hasta el techo del bus y forzaron la escotilla del mismo para ingresar.
Lejos de incomodarse, los jugadores reaccionaron con sorpresa y humor ante la maniobra, grabando videos y tomándose fotos con quienes irrumpieron en el vehículo.
Muito obrigado a diretoria do Flamengo por voltar ao RJ e fazer isso acontecer— Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) November 26, 2025
O Flamengo é do seu povo, da sua gente. Dias como de hoje serão sempre históricos na vida do clube
Que domingo venha mais um pic.twitter.com/rH1k5TQcjE