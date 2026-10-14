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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Los resultados de los duelos de ida de semifinales de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.

Los resultados de los duelos de ida de semifinales de la Copa Libertadores
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La Copa Libertadores entra esta semana en fase decisiva, con la disputa de la ida de las semifinales.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 14 de octubre

  • Fluminense (BRA) 1-2 Palmeiras (BRA). Finalizado. Estadio Maracaná.

0-1: 45' José Manuel López (PAL); 0-2: 85' Marlon Freitas (PAL); 1-2: 90+3' Wesley Nata (FLU)

Jueves 15 de octubre

  • Estudiantes de La Plata (ARG) 0-0 Flamengo (BRA). Finalizado. Estadio "Jorge Luis Hirschi".
CONMEBOL LIBERTADORES 2026 - CUADRO DE DESARROLLO
Cuartos de final
Estudiantes112
Corinthians101
Ind. del Valle011
Flamengo213
LDU Quito03(3)
Palmeiras12(4)
Platense022
Fluminense213
Semifinales
Estudiantes0--
Flamengo0--
Palmeiras2--
Fluminense1--
Final
Por definir---
Por definir---

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