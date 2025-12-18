O'Higgins y Huachipato tienen fixture para la segunda fase de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol dio a conocer este jueves el fixture de las fases preliminares de la Copa Libertadores, que tendrá a O'Higgins y Huachipato como protagonistas desde la segunda ronda.

El primero de los equipos chilenos en debutar será Huachipato, cuando visite a Carabobo en Venezuela, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) del martes 17 de febrero, en el duelo de ida.

O'Higgins, por su lado, se estrenará al día siguiente, el miércoles 18 de febrero, contra Bahía de Brasil, en El Teniente de Rancagua, también a las 19:00 horas (22:00 GMT).

Las revanchas serán una semana después. Huachipato recibirá a los venezolanos el martes 24 de febrero, a las 19:00 horas en Talcahuano; y los rancaguinos visitarán a los brasileños en el Arena Fonte Nova, el miércoles 25.

Revisa el fixture de ambos elencos:

Copa Libertadores - Segunda fase

Duelos de ida

Martes 17 de febrero

Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI). 19:00 horas. Estadio "Misael Delgado", Valencia

Miércoles 18 de febrero

O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA). 19:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

Duelos de vuelta

Martes 24 de febrero

Huachipato (CHI) vs. Carabobo (VEN). 19:00 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano

Miércoles 25 de febrero