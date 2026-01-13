Brujo que prometió el título de Malí en la Copa Africana fue detenido por estafa

Un hombre que se presentaba como marabú (líder espiritual) y que había asegurado la consagración de Malí en la Copa Africana de Naciones fue detenido por estafa, luego de que la selección quedara eliminada y se desatara la polémica fuera de la cancha por las donaciones que había recaudado a través de redes sociales.

El acusado, identificado como Sinayogo Sinayoko, había utilizado las redes sociales para asegurar el título de las Águilas y solicitar donaciones a cambio de supuestos rituales.

Según fuentes locales, logró reunir más de 22 millones de francos CFA, una suma cercana a los 39.000 dólares.

En varias regiones de África, un marabú es considerado un líder espiritual o brujo, alguien que asegura tener poderes para influir en la suerte, proteger a las personas o garantizar resultados mediante rituales. Aunque la figura forma parte de tradiciones locales, en este caso Sinayogo se autoproclamó marabú y usó esa reputación para atraer seguidores y recaudar dinero.

La promesa se derrumbó el viernes. Malí quedó afuera de la Copa Africana tras caer 1-0 ante Senegal en los cuartos de final, resultado que desató la furia de quienes habían confiado en el supuesto brujo.

Tras el partido, un grupo de personas se dirigió a su domicilio, lo que obligó a la intervención de la policía, que evacuó al hombre antes de que la situación pasara a mayores.

Al día siguiente, Sinayogo fue detenido formalmente y quedó a disposición de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, que investiga el caso como una maniobra de estafa a través de plataformas digitales.