[VIDEO] Gol agónico y lesión: La peligrosa celebración en la Copa Africana

Zambia logró rescatar un 1-1 ante Mali en su estreno por la Copa Africana de Naciones 2025, pero tuvo un accidentado festejo tras la conquista decisiva en el tiempo agregado.

Patson Daka empató a los 90+2' e intentó hacer una arriesgada pirueta, pero falló y terminó doblándose el cuello en la caída, zafando de una tragedia.

El delantero fue trasladado a un centro de salud para realizar los exámenes de rigor.

- Revisa la secuencia: