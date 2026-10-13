Boca de Palacios y Alarcón tropezó ante Vasco en la ida de semis de Sudamericana
El partido en La Bombonera quedó marcado por el polémico arbitraje del chileno Piero Maza.
El partido en La Bombonera quedó marcado por el polémico arbitraje del chileno Piero Maza.
Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, cayó por 0-1 ante Vasco da Gama en La Bombonera por la ida de las semis de la Copa Sudamericana, quedando con desventaja para la revancha en Brasil este próximo martes 20 de octubre.
Tras una temprana controversia del juez chileno Piero Maza por amonestar solo con tarjeta amarilla a Milton Delgado tras una dura falta (8'), el conjunto forastero aprovechó un centro de Andrés Gómez para abrir la cuenta mediante un cabezazo de Adson (25').
El compromiso se volvió trabado en el complemento para la escuadra "xeneize", que sustituyó a Alarcón (58') y Palacios (67') en medio de un nuevo cobro discutido de Maza, quien expulsó por doble amonestación a Gómez tras un reclamo con contacto sobre el propio réferi (64').
Pese a jugar con un hombre de más durante la última media hora, el dueño de casa careció de precisión para empatar tras estrellar un tiro al travesaño mediante Santiago Ascacíbar (72') y toparse con una oportuna atajada de Léo Jardim ante Miguel Merentiel (84').
La revancha de la serie se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT) en Río de Janeiro, aunque previamente Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba este 16 de octubre a las 21:30 (00:30 GMT) por la Liga de argentina.