Thomas Jones dejó Deportes Copiapó y fichó por exótico equipo en el extranjero

En un giro inesperado de eventos, el volante ofensivo Thomas Jones tomó un exótico destino después de destacar en la temporada 2025 junto a Deportes Copiapó, club en el que anotó 14 goles en todas las competiciones de la temporada.

Pese a que hubo rumores de algún traspaso a Cobreloa, Palestino e incluso a Coquimbo Unido tras la llegada de Hernán Caputto a la banca "pirata", lo cierto es que el jugador de 28 años fue oficializado como nuevo refuerzo del FC Kaysar de la Primera División de Kazajistán.

Si bien el equipo es uno de los históricos de su país, no tiene la trascendencia del reconocido Kairat Almaty, uno de los acostumbrados a participar en competiciones UEFA. Incluso, el club por el que fichó actualmente se encuentra undécimo con 22 puntos, a uno del descenso.

No obstante, este paso para Jones será su oportunidad de jugar por primera vez en el extranjero tras ser un constante jugador del Ascenso luego de militar para equipos como Deportes Santa Cruz, Magallanes o AC Barnechea.