Caputto y posible continuidad de Zavala y Waterman: "Se ha hecho el esfuerzo con los que quieren estar"

Hernán Caputto, flamante técnico de Coquimbo Unido, conversó esta jornada con Cooperativa Deportes y además de repasar su llegada a la institución, habló sobre la continuidad de varios jugadores que lograron conquistar el título este año en la Liga de Primera.

"Lógicamente hay negociaciones y demás, pero hay una prioridad como la hubo con los que ya renovaron. Algunos van salir ahora pronto, futbolistas como Matías Palavecino o Francisco Salinas que el mercado los tiene arriba, siendo una buena posibilidad para el club, como para ellos", comenzó mencionando.

Seguido a ello, añadió: "La mayoría está con posibilidades de seguir. El mismo Cecilio (Waterman) que también ya hubo acercamientos al igual que con otros, que probablemente estos días se oficialice".

"A veces nos despedíamos, pero noté muchas ganas de quedarse en él, que también va a estar en el Mundial con Panamá. Noto mucha tranquilidad, se ha hecho el esfuerzo con los que quieren estar", complementó.

Finalmente, Caputto también aclaró que "(Cristian) Zavala es un jugador que lo queremos sí o sí. Él quiere quedarse, pero que hay un tema con Colo Colo, que es el dueño de su pase".

"Hay futbolistas que a uno le gustaría que estén. Yo tengo muy claro la diferencia de categorías, pero Thomas Jones es uno que siempre tiene en carpeta. Sin embargo, debe haber un consenso con los dirigentes", cerró.