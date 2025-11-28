Club mexicano avanzó en negociaciones con Esteban González

La histórica campaña y título de Coquimbo Unido comenzó a despertar el interés del fútbol internacional para el mercado de pases y el DT Esteban González fue vinculado a la liga mexicana.

Según el periodista argentino especializado en fichajes y colaborador de Cooperativa César Luis Merlo, a través del portal mexicano Súper Deportivo, Querétaro FC tiene negociaciones avanzadas con el técnico "pirata".

El referido medio señaló que González ya recibió una oferta formal, aprovechando que en Coquimbo no se ha concretado su renovación de contrato, próximo a finalizar este diciembre.

La escuadra de los "gallos" apuntó al "Chino" para levantar un equipo que acabó 12° en el Apertura MX; fuera de los play-offs por dos puntos, y que además quedó sin técnico tras la salida de Benjamín Mora.

En medio del rumor, González y Coquimbo trabajan para las últimas dos fechas de la Liga de Primera: Contra Universidad de Chile el martes 2 de diciembre a las 18:00 horas para luego cerrar con Unión Española el sábado 6 en igual horario.