Coquimbo Unido confirmó la continuidad de Manuel Fernández

Coquimbo Unido compartió un misterioso video para anunciar una renovación y continúan las negociaciones para mantener a la mayor parte de los jugadores del plantel campeón del fútbol chileno.

En las imágenes se puede ver el estadio de los "piratas" desde una oficina la cual sufre el robo de una computadora que tiene una carpeta denominada "renovado".

Tras unos mintos de intriga, los coquimbanos anunciaron: "Nuestro querido Manuel 'Toto' Fernández, el mismo de la garra charrúa y de corazón totalmente amarillo y negro, ¡Se queda en el puerto pirata!".

"La experiencia del "Toto" y su cariño por el barbón lo tendrán nuevamente defendiendo la camiseta que ganó sus colores en cancha, tanto en territorio nacional como internacional", agregaron en el comunicado.

De este modo, el zaguero se une a Juan Cornejo y Diego "Mono" Sánchez como los primeros en renovar su vínculo con el club.

Coquimbo tendrá una ardua temporada en la Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y la Libertadores.