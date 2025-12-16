Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Coquimbo Unido oficializó al defensor Matías Fracchia como su primer refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El campeón comenzó a armar su plantel para la temporada 2026, con foco en la defensa y en el desafío internacional.

Coquimbo Unido oficializó al defensor Matías Fracchia como su primer refuerzo
En Coquimbo Unido ya comienzan a alistarse para su temporada como defensores del título, es por eso que durante este martes hicieron oficial la incorporación del defensor nacional Matías Fracchia.

El zaguero de 30 años llega a la institución "pirata" tras su paso por Coritiba, elenco con el que fue campeón de la Serie B del fútbol brasileño en 2025 tras disputar 6 encuentros a lo largo de todo el año.

Fracchia ya cuenta con pasos por el fútbol chileno, ya que el juegador antes militó en AC Barnechea, Deportes Temuco, Deportes Vallenar y O'Higgins. En esta última,  estuvo hasta 2023 cuando dio el paso a Montevideo Wanderers.

La llegada del defensor se enmarca en un periodo de renovación para Coquimbo, que está a la expectativa de lo que ocurra con el defensor trasandino Bruno Cabrera, quien es pretendido tanto por Colo Colo como Universidad Católica.

Las + leídas
