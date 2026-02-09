Coquimbo Unido oficializó el esperado retorno de Rodrigo Holgado

Revisa acá el especial de Fichajes.

Coquimbo Unido confirmó oficialmente este lunes el regreso de uno de sus últimos grandes referentes: el delantero trasandino Rodrigo Holgado, quien vestirá la camiseta aurinegra por tercera vez en su carrera.

El artillero, que llega al puerto en condición de préstamo hasta finales de junio, se transformó en la pieza clave para potenciar el plantel de cara a los desafíos del presente año, cumpliendo así el anhelo tanto de la dirigencia como de los fanáticos.

A través de un emotivo comunicado, la institución destacó el fuerte vínculo identitario con el jugador. "Rodrigo Holgado vuelve a la que siempre será su casa, ese hogar donde la historia sigue escribiéndose junto a la familia aurinegra. Como club te acompañaremos en tu proceso, sin importar los resultados, con convicción de que nuestra Región te engrandece", manifestó el club en redes sociales.

En la misiva, el conjunto "pirata" subrayó que esta contratación responde a la esencia del club: "Asumimos riesgos reafirmando lo que somos: una institución que cuida y respalda a quienes defienden con orgullo los colores que ganamos en cancha. ¡Bienvenido nuevamente a tu puerto, 'Turrito' querido!", expresó.