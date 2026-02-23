Diego Sánchez respondió con sarcasmo a los insultos de la hinchada de Universidad Católica

El portero chileno Diego Sánchez reaccionó con marcado sarcasmo a los reiterados insultos que recibió por parte de la parcialidad de Universidad Católica durante el duelo disputado en Las Condes. El guardameta de Coquimbo Unido enfrentó un ambiente hostil en el Claro Arena, donde la barra local le dedicó cánticos como "el mono se la come" durante el desarrollo del compromiso.

Tras la derrota 3-1 de su equipo, el futbolista campeón de la Liga de Primera minimizó los ataques verbales. "Me encanta, me encanta. Están en todo su derecho de cantar lo que quieran, está bien. Yo soy harto viejo y sé que cuando se gana o cuando se pierde, van a haber cánticos", explicó el arquero de Coquimbo Unido en la zona mixta del recinto deportivo.

El meta nacional aprovechó la instancia para recordar la final de la Supercopa que le ganó al elenco estudiantil en enero pasado. "Esto da vueltas. Ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos y lo celebramos. En la buena y en la mala tengo que ser un profesional y bancármela. Me imagino que están bien picados", aseguró el portero que también ganó títulos con Unión Española.

Los roces con la hinchada "cruzada" crecieron luego de la victoria coquimbana en la final de la Supercopa, cuando Sánchez fue figura en la tanda de penales tras quitarse sus guantes.

Polémico posteo en Instagram

Al día siguiente del encuentro, el deportista encendió la polémica en el mundo digital al subir una imagen a su cuenta oficial de Instagram. En una de las fotografías se ve a Sánchez en el gramado del Claro Arena bajo un efecto visual que simula una intensa nevazón, aludiendo irónicamente al clima del estadio precordillerano. "No se perdió una copa, no se perdió una final. Seguimos juntos como siempre", escribió el jugador para acompañar la publicación.

Con este resultado, Universidad Católica logró escalar en la tabla de posiciones, mientras que Coquimbo Unido deberá enfocarse en su próximo desafío de la Liga de Primera.