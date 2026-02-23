Gobierno refuerza rechazo a la "reprochable e inaceptable" sanción de EE.UU. al ministro Muñoz

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó una vez más al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras la sanción de Estados Unidos de revocar su visa por el proyecto de cable subterráneo con capitales chinos.

Vallejo planteó que "frente a esta reprochable y obviamente inaceptable conducta, queremos recordar que Chile es un país soberano y como tal, toma decisiones de manera soberana. En materia de evaluación de este tipo de proyectos tenemos además una institucionalidad que opera y eso lo ha recordado muy claramente y muy nítidamente el ministro Muñoz".

"Frente a solicitudes de concesiones y de inversión en materia de cables submarinos, Chile tiene una institucionalidad normada, y es a través de esa institucionalidad y pasos procedimentales, administrativos y de evaluación de distintos servicios del Estado es donde se evalúan finalmente los proyectos", añadió.

La ministra recordó que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación y que Chile ha respetado las relaciones internacionales con Estados Unidos, situación que espera que continúe con el tiempo.

Parlamentarios piden explicaciones

El diputado Jaime Mulet (FRVS) adelantó que al regreso del receso legislativo buscarán citar a Muñoz a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el fin de conocer mayores detalles del proyecto.

"Creemos que es muy importante que informe las razones técnicas del porqué aprobar o avanzar, queremos saber las implicancias que ello tiene desde el punto de vista técnico y también otras consecuencias que puede haber, y además preguntar por qué no estábamos informados en la Comisión de un tema tan relevante", adelantó.

Mulet dijo: "Cosa curiosa, no teníamos antecedentes de este interés chino en establecer este cable, y creo yo que estos temas debieron haberse exteriorizado en la Comisión. Antes normalmente los ministros y subsecretarios van y cuentan los estados de avance de temas tan relevantes como este".

Sobre el futuro viaje de Kast a Estados Unidos, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que "José Antonio Kast siempre ha defendido los intereses de Chile, de eso que no les quepa duda. El tema es que algunos dicen que para defender los intereses de Chile tú tienes que seguir las pulsiones de tu sector político y creo que eso es un error".

"La política internacional se tiene que analizar a largo plazo, tiene que tener la prudencia como virtud y como criterio rector siempre, en todas las medidas y declaraciones que tú entregas, y en eso el futuro canciller (Francisco Pérez Mackenna) fue muy certero en señalar que la política de Estado le corresponde a un Presidente y que tenemos que esperar todos los antecedentes para poder formarnos una opinión adecuada y creo que también este viaje va a servir para eso", adelantó.