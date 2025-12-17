Hernán Caputto planteó los objetivos de Coquimbo: No puedes dejar de lado ningún torneo

En conversación junto a Cooperativa Deportes, el técnico Hernán Caputto repasó este miércoles lo que fue su llegada a Coquimbo Unido luego de su consagración en la Liga de Primera, valorando lo que será competir en tres frentes en el ámbito local junto con participar en la Copa Libertadores.

"Después del sorteo veremos con quieé nos toca, pero queremos mantener dos jugadores por puesto, eso seguro. Tengo un conocimiento de los jóvenes que hay y el futbolista chileno es extremadamente competitivo y bueno, en la medida que el guía sepa sacarle rendimiento", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el estratega puntualizó las cuatro competiciones que tendrá que abarcar en este próximo año: "Hay una experiencia que tiene el club, de lo que ocurrió el 2021. No puedes dejar de lado ningún torneo, menos el de casa, que demanda siempre ser competitivo".

Finalmente, Caputto, exentrenador de Deportes Copiapó, agregó: "El estilo de juego no va a cambiar mucho, tal vez cambiar algunas cosas de entrenamiento o ciertos aspectos, pero lo que tiene que ver con lo grueso es muy parecido. Quedé fascinado con la instalación y como se ha desarrollado la infraestructura".