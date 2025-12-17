Matías Palavecino rompió el silencio en medio del interés de Colo Colo y la UC

El campeón del fútbol chileno sigue lamentando despedidas y ahora fue el turno de Matías Palavecino, quien dedicó un emotivo mensaje a la gente de Coquimbo Unido para cerrar su etapa en el club.

"Hola, coquimbanos. Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz. Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza", comenzó el mensaje del jugador en redes sociales.

"Acá viví uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes. Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor CAMPEÓN DE LA HISTORIA", agregó el mediocampista.

Para cerrar, el "10" dejó una promesa en el puerto: "Esto es un hasta pronto... no me olviden, porque volveré".

Ahora, habrá que esperar cuál será el futuro de Palavecino, ya que el jugador contempla opciones de partir al fútbol mexicano o continuar su carrera en el país, tras el interés de Universidad Católica y Colo Colo.