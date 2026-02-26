Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento de la propiedad de UD Almería

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo selló este jueves su ingreso formal a la propiedad de UD Almería tras adquirir el 25 por ciento de las acciones del club español. El delantero de Al Nassr realizó la transacción mediante CR7 Sports Investments, una nueva división de su compañía CR7 SA diseñada exclusivamente para gestionar sus intereses en el ámbito deportivo profesional.

El histórico goleador luso manifestó su satisfacción por este movimiento empresarial en la ciudad de Lisboa. "Desde hace tiempo tuve la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase", afirmó el deportista de 41 años mediante un comunicado oficial.

El presidente de UD Almería, el dirigente Mohamed al Khereiji, valoró la incorporación del astro como un hito para la entidad que actualmente ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Segunda División de España. "Se le consideró el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que construimos aquí, tanto en el equipo como en la cantera", destacó la autoridad del conjunto andaluz.

Pese a que no se revelaron los detalles financieros de la operación, la entrada de Cristiano Ronaldo representó un compromiso a largo plazo con el desarrollo de la institución. La llegada del portugués ocurrió en un momento clave de la temporada, donde la escuadra blanca y roja peleó palmo a palmo por el retorno a la máxima categoría del fútbol hispano.

Con este hito, Cristiano Ronaldo consolidó su faceta como inversor en la industria del deporte, sumando a UD Almería a su amplia cartera de negocios globales. El club español inició de inmediato la integración técnica de los representantes de CR7 SA para comenzar la planificación de la próxima campaña bajo la nueva estructura administrativa.