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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también lamentó la muerte de Jesús de Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El astro portugués compartió una fotografía del fallecido delantero de Tenerife y envió un sentido mensaje de apoyo a su familia.

Cristiano Ronaldo también lamentó la muerte de Jesús de Miguel
 X Al Nassr/IG Cristiano Ronaldo
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El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol, se sumó a las muestras de pesar por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero de CD Tenerife que falleció este martes a los 30 años tras sufrir un grave golpe durante un partido de la Segunda División española.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de Real Madrid compartió una fotografía en blanco y negro del atacante español celebrando un gol, acompañada de un mensaje de condolencias dirigido a sus seres queridos.

"Una tragedia. Sin palabras... mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz", escribió el delantero portugués, quien manifestó así su consternación por el fallecimiento del futbolista.

De Miguel perdió la vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permanecía internado después de sufrir un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un choque con el arquero Jesús Owono, de FC Andorra, durante el encuentro disputado el lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El mensaje de Ronaldo se sumó a las numerosas expresiones de condolencias del fútbol internacional, entre ellas la de Lionel Messi, quien también lamentó el fallecimiento del atacante, mientras que la UEFA anunció un minuto de silencio en sus competiciones de esta semana en memoria del jugador español.

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