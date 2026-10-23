En medio de la controversia desatada por el otorgamiento gubernamental de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad, el Presidente José Antonio Kast confirmó la disposición del Ejecutivo para tramitar las iniciativas parlamentarias que impidan a este tipo de condenados acceder a reducciones en sus penas.

La definición de la máxima autoridad se dio tras ser emplazado por el diputado Cristián Contreras (Partido de la Gente) sobre la factibilidad de rectificar estos beneficios penales.

"Estamos en eso. Lo que pasa es que es un tema legislativo; tenemos que aplicar el tema legal", remarcó el Mandatario.

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