Muere el influencer y figura de redes sociales JB The Voice a los 35 años

En las últimas horas diversas figuras de redes sociales reportaron el fallecimiento del influencer JB The Voice a los 35 años.

El hombre, conocido como "el primer ser humano nacido por el chico", se encontraba hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios desde el pasado 19 de agosto, según reportó Meganoticias.

Hace una semana el propio JB The Voice subió a sus redes sociaes un video desde el hospital en el que aparecía con su salud deteriorada y con la frase "luchar por la vida no es fácil".

A lo largo de su "carrera" en redes sociales, JB The Voice tuvo diversas apariciones en videos virales. Uno de los más recordados fue la charla que protagonizó junto a Flaitiano sobre equipos musicales.

El creador de realities Diego González aseguró que JB The Voice había sido "un guerrero", mientras que Iván Martínez, dueño de las funerarias Martínez e influencer, lo despidió señalando que "siempre fuiste un luchador, siempre riendo".