[VIDEO] Cristiano Ronaldo se aísla del mundo: Su nueva mansión secreta en el Mar Rojo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se convirtieron en propietarios de dos villas de lujo en The Red Sea Residences, en pleno Mar Rojo, un refugio de privacidad al que sólo se puede acceder en barco fletado o hidroavión.

"El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos", explicó el portugués tras dicha compra.

Un movimiento inmobiliario que se basa en la posibilidad de disfrutar de su familia en un contexto de privacidad total. Además, el luso aumenta su patrimonio con dos propiedades en una de los destinos más paradisiacos y exclusivos del mundo.

La pareja lleva disfrutando de sus aguas cristalinas y su privacidad desde 2023, pero ahora han decidido dar el paso y comprar dos villas en Nujuma: una de tres habitaciones para disfrutar en familia y otra de dos habitaciones. De hecho, el portugués y la española fueron de los primeros compradores que se decidieron por este lugar tras sus experiencias vacacionales.