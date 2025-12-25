Deportes Iquique presentó a Simón Contreras como su tercer refuerzo para el 2026

Deportes Iquique oficializó la contratación de Simón Contreras para la temporada 2026, en la cual buscarán un rápido retorno a la Liga de Primera tras descender este año.

"Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido", anunciaron los "Dragones Celestes" en Instagram.

"Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos", añadieron.

Asimismo, el jugador formado en Universidad de Chile también defendió las camisetas de Universidad de Concepción, Magallanes, O'Higgins y Brusque de Brasil.