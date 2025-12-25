17:53 - | Región de Ñuble: Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal "La Mávida" #SENAPREDÑuble Se declara #Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal. Más información en: https://t.co/wJREurhanz pic.twitter.com/cNkBUvUrkX — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:51 - | La Araucanía: Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal "Peleco", que y ha consumido 5,5 hectáreas #SENAPREDLaAraucanía Se declara #Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Más información en: https://t.co/1V3vooUsQM pic.twitter.com/qhkV4h7jVx — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:38 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: El llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen forestales, seguir las indicaciones de las autoridades, y en paso a recibir las mensajerías SAE, evacuar de manera inmediata.

17:35 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Repudiamos el ataque realizado a voluntarios de bomberos que combatían un incendio forestal. Solidaridad y apoyo a ellos.

17:32 - | La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule %uD83D%uDCCCDirectora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance y recomendaciones sobre situación de incendios forestales en el país. pic.twitter.com/nSjIydX2l7 — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:32 - | Se mantiene la alera roja para la comuna de Maule, en la Región homónima. Se han destruido más de 35 hectáreas #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal. Más información en: https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/xZHAcQujlz — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025