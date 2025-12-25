Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

El combate de los incendios forestales a lo largo del país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, cifró en siete los siniestros "en combate".

Las comunas de Pichidegua, Maule, Bulnes y Nueva Imperial están en Alerta Roja.

17:38 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: El llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen forestales, seguir las indicaciones de las autoridades, y en paso a recibir las mensajerías SAE, evacuar de manera inmediata.

17:35 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Repudiamos el ataque realizado a voluntarios de bomberos que combatían un incendio forestal. Solidaridad y apoyo a ellos.

17:32 - | La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule

17:27 - | Al menos 10 hectáreas han sido destruidas en el incendio forestal de Pichidegua, en la Región de O'Higgins. Se mantiene la alerta roja comunal. 400 personas han sido evacuadas y 4 viviendas están en evaluación

