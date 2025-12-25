El combate de los incendios forestales a lo largo del país
La directora de Senapred, Alicia Cebrián, cifró en siete los siniestros "en combate".
Las comunas de Pichidegua, Maule, Bulnes y Nueva Imperial están en Alerta Roja.
17:53 - | Región de Ñuble: Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal "La Mávida"
Región de Ñuble: Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal "La Mávida"
17:51 - | La Araucanía: Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal "Peleco", que y ha consumido 5,5 hectáreas
La Araucanía: Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal "Peleco"
17:38 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: El llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen forestales, seguir las indicaciones de las autoridades, y en paso a recibir las mensajerías SAE, evacuar de manera inmediata.
17:35 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Repudiamos el ataque realizado a voluntarios de bomberos que combatían un incendio forestal. Solidaridad y apoyo a ellos.
17:32 - | La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule
La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule
17:32 - | Se mantiene la alera roja para la comuna de Maule, en la Región homónima. Se han destruido más de 35 hectáreas
Se mantiene la alera roja para la comuna de Maule, en la Región homónima. Se han destruido más de 35 hectáreas
17:27 - | Al menos 10 hectáreas han sido destruidas en el incendio forestal de Pichidegua, en la Región de O'Higgins. Se mantiene la alerta roja comunal. 400 personas han sido evacuadas y 4 viviendas están en evaluación