Futura ministra Steinert analiza replicar sistema de seguridad del Claro Arena en otros estadios

Aprovechando el encuentro que disputaron Universidad Católica y Coquimbo Unido, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, sostuvo una reunión para revisar en terreno los protocolos y tecnologías implementadas en el estadio Claro Arena.

Durante el recorrido se analizaron los sistemas de identificación de asistentes, el reconocimiento facial, las cámaras de vigilancia y los mecanismos de control de accesos, todo en el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad para eventos deportivos.

Tras la visita, la autoridad designada por el presidente electo, José Antonio Kast, destacó la importancia de conocer experiencias exitosas: "Lo importante para nosotros es ver la tecnología que tiene este estadio. El sistema de identificación es algo relevante y que queremos replicar en otros recintos a nivel país".

En la misma línea, enfatizó que la prioridad del próximo gobierno será recuperar los espacios públicos para las familias. "Lo que nos ha encargado el presidente electo es que las familias vuelvan a ocupar los espacios y que el Estado esté presente a través de distintas medidas de seguridad", sostuvo.

Steinert explicó que el equipo ministerial analizará los antecedentes recogidos para evaluar posibles mejoras en otros estadios. "Tenemos que analizar qué podemos replicar, qué podemos sumar y cómo mejorar los sistemas de ingreso, identificación y monitoreo, especialmente a través de las cámaras y su análisis, que permite detectar desórdenes o ilícitos", indicó.

Respecto a la posibilidad de retomar el plan Estadio Seguro, señaló que aún no existe una definición. "Es algo que tenemos que analizar con el equipo y con el Presidente electo, pero hoy lo más importante es ver en terreno qué mejoras podemos implementar para que nuestro país sea más seguro y para que las familias vuelvan a los estadios", concluyó.

La visita se enmarcó en una serie de encuentros destinados a revisar buenas prácticas y proyectar una estrategia nacional que permita reforzar la seguridad en espectáculos masivos.