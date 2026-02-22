¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en la final del ATP 500 de Río de Janeiro?

El chileno Alejandro Tabilo (68° del ranking mundial) enfrentará uno de los duelos más importantes de su carrera este domingo, cuando dispute la final del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil.

Tabilo tuvo una campaña histórica en el torneo carioca, tras haber llegado por primera vez a la final de un torneo categoría 500.

El desafío para "Jano" será complejo, ya que la clasificación a la final la logró en esta misma jornada dominical. Debido a la lluvia en Río de Janeiro, la semifinal contra el peruano Ignacio Buse se postergó este sábado y tuvieron que jugar en la mañana, con triunfo por doble 6-3 para el chileno.

Por lo tanto, Tabilo sólo tendrá unas horas de descanso para jugar la final más importante de su carrera, que está programada para las 17:30 horas (20:30 GMT) en la cancha "Guga Kuerten", siempre y cuando el tiempo lo permita.

En la definición, Tabilo tendrá un poco de ventaja sobre su rival, ya que aún no se define la otra semifinal, que disputan el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).

La transmisión televisiva de la final del ATP 500 de Río de Janeiro será a través de streaming, específicamente en la plataforma Disney+.

También podrás seguir el movimiento en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.