Esteban Paredes detalló su problema de salud: "Tenía miedo de un paro cardiaco"

El exfutbolista Esteban Paredes rompió el silencio sobre un complejo problema de salud que sufrió el pasado 2 de diciembre, y que lo llevó a dejar el programa "Fiebre de Baile" como medida de precaución.

"En la mañana voy al Monumental a grabar unas cosas con Adidas. Después llego al canal tipo una de la tarde. Tenía un ensayo. A eso de las tres de la tarde voy a la pista a ensayar mi baile de la noche y me empiezo a sentir mal, las piernas y los brazos me pesaban", contó en el espacio "Podemos Hablar", de Chilevisión.

"Dije 'voy a tomarme la presión' en la ambulancia y tenía 171. Para mí era muy alta, claro. Yo cuando jugaba, terminaba un entrenamiento con 175, pero porque estaba a mil por hora. Y ahora, sin hacer nada, tenía 171", siguió.

"Fui a descansar un rato. Pasaron cuatro o cinco horas. Me asusté, dije 'wow, no me baja, algo me pasa'. Sentía los ojos muy rojos", contó, antes de tomar rumbo a un recinto asistencial por recomendación de la producción del canal.

"Parto a la clínica; fueron las cuatro peores horas de mi vida estando en la clínica. Una incertidumbre enorme, no sabía lo que me pasaba; un temor que me diera algo. Llegué y tenía 170 de presión, no me bajaba. Tenía un miedo enorme", prosiguió el dramático relato del mundialista con La Roja.

"(Tenía miedo) que me iba a dar un paro cardíaco o algo así, tenía mucho, mucho miedo. El doctor entra y me dice 'tranquilízate, te vamos a hacer todos los exámenes'. Me dolía la cabeza, la vista, las piernas y sentía un calor enorme. A los 45 minutos me baja un poco", reveló.

Paredes contó que "esto ya me había ocurrido antes. Me ocurrió en Colo Colo cuando estábamos peleando el descenso. Cuando nos salvamos, estábamos de vacaciones y fue lo mismo; fue una arritmia de 190 pulsaciones. Por suerte fue el mismo doctor que me atendió ahora".

El exartillero apuntó a un exceso de estrés: "Creo que fue por mucho trabajo, poco descanso. También fue la situación en Santiago Morning, que descendimos. Estuve dos meses a full y ensayando (baile), pensaba que no era tanto, pero es demasiado".

"Me asusté por mi salud, tengo dos hijos, y la verdad es que fue complicado, fue complejo haber tomado la decisión de salir del programa, me sentía bien", añadió.