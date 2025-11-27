Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Utrecht en la Europa League

El equipo español Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, enfrenta de local al elenco neerlandés FC Utrecht en la quinta fecha de la Europa League, con la misión de ganar para afianzarse en la tabla y además sostener su invicto en el torneo.

Real Betis 2-1 Utrecht, Terminado. Estadio La Cartuja. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 42' "Cucho" Hernández (BET); 2-0: 50' Abde Ezzalzouli (BET); 2-1: 55' Miguel Rodríguez (UTR)