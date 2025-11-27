Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Utrecht en la Europa League
El equipo español Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, enfrenta de local al elenco neerlandés FC Utrecht en la quinta fecha de la Europa League, con la misión de ganar para afianzarse en la tabla y además sostener su invicto en el torneo.
1-0: 42' "Cucho" Hernández (BET); 2-0: 50' Abde Ezzalzouli (BET); 2-1: 55' Miguel Rodríguez (UTR)