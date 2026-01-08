La diputada hondureña Gladis Aurora López, integrante del opositor Partido Nacional, resultó herida este jueves tras el lanzamiento de un artefacto explosivo mientras participaba en una actividad pública en el Congreso Nacional, en Tegucigalpa.

La detonación se produjo mientras un grupo de legisladores acompañaba al jefe de bancada, quien en ese instante brindaba declaraciones a los medios de comunicación en un contexto de alta tensión política, luego de que la formación derechista resultara vencedora en las recientes elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El estallido impactó directamente a la diputada López, causándole diversas lesiones en la zona de la cabeza y la espalda ante la mirada de la prensa y sus colegas presentes.

Tras el incidente, la legisladora fue trasladada de urgencia a un centro médico privado de la capital por personas de su entorno cercano y, según los últimos reportes, se encuentra actualmente fuera de peligro y bajo observación médica.

