Everton lamentó el fallecimiento del histórico portero Jorge Cortés Villagrán

El fútbol chileno y Everton de Viña del Mar lamentaron este lunes el fallecimiento del histórico portero Jorge Cortés Villagrán a los 60 años, tras complicaciones derivadas de un infarto que sufrió hace una semana.

"Con profundo pesar, despedimos al gran Jorge Armando Cortés Villagrán, arquero con más partidos disputados en la historia de Everton de Viña del Mar, con 298 encuentros defendiendo el arco Oro & Cielo", escribieron en un comunicado.

Durante su carrera, el exarquero también defendió las camisetas de Colo Colo, Palestino, Coquimbo Unido y Regional Atacama, además de registrar pasos por el fútbol mexicano, donde actuó en clubes como Real Sociedad de Zacatecas, Guerreros de Acapulco e Irapuato.

Tras su retiro, Cortés continuó ligado al fútbol formativo como instructor de arqueros en Viña del Mar, rol que desempeñó hasta sus últimos años y que reforzó su legado más allá de la cancha.