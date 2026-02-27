Everton oficializó a Nicolás Montiel como su último refuerzo

Everton oficializó a través de sus redes sociales la incorporación del delantero argentino Nicolás Montiel como último refuerzo para la temporada 2026 de la Liga de Primera. El joven futbolista de 20 años fue inscrito en las horas finales del mercado de pases.

El jugador trasandino llega procedente desde Ferro Carril Oeste, su club formador, en calidad de préstamo con opción de compra. La última temporada marcó cuatro goles y repartió una asitencia en 19 partidos jugados.

Con este incorporación, Nicolás Montiel se transforma en el octavo refuerzo y se una a los nombre ya presentados de: Vicente Fernández, Cristopher Barrera, Esteban Kirkman, Braian Martínez, Diéter Villalpando, Oscar Opazo y Lucas Soto.